СМИ рассказали о самых больших успехах и неудачах Трампа с момента избрания

Британское издание Independent проанализировало все успехи и неудачи президента США Дональда Трампа за первый год его президентства.

Президент США в ходе предвыборной кампании 2016 года дал несколько обещаний. Одним из обещаний Трампа было отстранение его оппонента Хиллари Клинтон, в чем он не преуспел, а многочисленные призывы начать расследование использования Клинтон личного сервера электронной почты ни к чему не привели, отмечает издание.

Во время своей избирательной кампании Трамп собрал многих своих сторонников на основе идеи ограничения въезда гражданам ряда стран, пишет издание, отмечая что это обещание находится все еще в статусе разработки: в первые месяцы своего президентства он вводил запрет на въезд граждан из 6 мусульманских стран.

«Результатом этого стал хаос и толпы протестующих», — пишут авторы.

Также среди основных неудач Трампа названы проект постройки пограничной стены с Мексикой и обещания защищать права членов ЛГБТ-сообществ.

Тем не менее, отмечается, что свое обещание расторгнуть соглашение его предшественника Барака Обамы с Ираном по его ядерной сделке Трамп сдержал: хотя он полностью и не отказался от сделки, Трамп также и не говорил о своих намерениях поддержать ее в будущем.

Среди выполненных обещаний СМИ указывает и то, что Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату.

Ранее Трамп рассказал о мечтах США.