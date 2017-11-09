Видеофакт: акулы с ужасным рыком атаковали подлодку с учеными

Подводное судно с учеными и съемочной группой канала BBC опустилась на глубину 700 метров и приблизилась к умершему киту, чтобы посмотреть, что с ним происходит на морском дне после смерти. Подлодка была замечена акулами, которые пожирали тушу кита, и им не понравилось вторжение гостей. Хищники осмотрели объект, а затем начали биться в стекло.

При столкновении со стеклом внутри субмарины раздавались глухие и страшные звуки. Пассажиры понимали, что подлодка очень прочная, но размеры акул и сила их ударов вынудили поволноваться.

Когда хищники поняли, что субмарина не претендует на их пищу, они отступили и начали дальше завтракать.

Довольно ценным в видео является доказательство того, что акулы действительно громко рычат под водой.