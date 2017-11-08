В Казахстане мужчина кастрировал себя от одиночества

Житель города Шымкент в Казахстане удалил себе мошонку из-за отсутствием семьи и детей, передает РИА «Новости».

Накануне 54-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как он самостоятельно себя кастрировал.

«Он удалил себе мошонку. Поступил к нам очень тяжелым», — сообщил врач Арман Бейсенов.

Отмечается, что мужчине была сделана экстренная операция.

Сам пострадавший пояснил, что на этот поступок его толкнуло одиночество — он устал жить без семьи и детей.