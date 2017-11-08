В Саудовской Аравии конфискуют имущество принцев на $800 млрд

  • 08 ноября 2017, 17:00
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Власти Саудовской Аравии обдумывают вариант конфискации активов на общую сумму в $800 млрд у арестованных принцев и ряда других влиятельных чиновников страны. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает агентство «ПРАЙМ».

Как отмечается сейчас в Саудовской Аравии под стражей остаются примерно 60 человек. Среди них — члены королевской семьи.

Счета в банках задержанных в настоящее время заморожены Центральным банком, но у властей страны при этом могут возникнуть проблемы с конфискацией имущества арестованных, которое находится за границей.

Накануне в Саудовской Аравии задержали 11 членов королевской семьи, четырех действующих и десятки бывших министров. Среди них был и аль-Валид бен Талал — племянник нынешнего короля Саудовской Аравии. Членов правящей семьи подозревают в незаконных сделках по продаже оружия, отмывании денег и других коррупционных преступлениях.

Задержанные за коррупцию принцы и чиновники вместо тюрьмы содержатся в пятизвездочном отеле Ритц Карлтон.


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Метки: Политика (13255)

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