Бывший телохранитель Мэрайи Кэри обвинил ее в домогательствах

  • 08 ноября 2017, 16:24
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Майкл Анелло, глава охранного агентства, обеспечивавшего в течение двух лет безопасность поп-исполнительницы Мэрайи Кэри, обвинил ее в сексуальных домогательствах, сообщает портал TMZ.

Адвокат Анелло пояснил, что иск уже подготовлен, однако в суд пока не подан, так как стороны ведут переговоры о досудебном урегулировании конфликта.

Среди обвинений, по данным TMZ, значится неоплата услуг охранной компании, которой певица задолжала более $221 тыс., а также оскорбления телохранителей, в том числе и самого Анелло, которого певица, по его словам, унижала, называя нацистом, ку-клукс-клановцем и скинхедом.


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Метки: Общество (27917)

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