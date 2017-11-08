Бывший телохранитель Мэрайи Кэри обвинил ее в домогательствах

Майкл Анелло, глава охранного агентства, обеспечивавшего в течение двух лет безопасность поп-исполнительницы Мэрайи Кэри, обвинил ее в сексуальных домогательствах, сообщает портал TMZ.

Адвокат Анелло пояснил, что иск уже подготовлен, однако в суд пока не подан, так как стороны ведут переговоры о досудебном урегулировании конфликта.

Среди обвинений, по данным TMZ, значится неоплата услуг охранной компании, которой певица задолжала более $221 тыс., а также оскорбления телохранителей, в том числе и самого Анелло, которого певица, по его словам, унижала, называя нацистом, ку-клукс-клановцем и скинхедом.