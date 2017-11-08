В Уэльсе министр покончил с собой после обвинений со стороны женщин

  • 08 ноября 2017, 11:03
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Министр правительства Уэльса Карл Сарджент найден мертвым у себя дома в валлийском городе Коннах Куэй. По информации Би-би-си, Сарджент покончил жизнь самоубийством.

3 ноября Сарджент лишился должности в правительстве после того, как несколько женщин выступили с обвинениями в его адрес. В чем именно они заключаются, неизвестно. Сарджент говорил, что ему самому не раскрыли никаких подробностей.

Сарджент был членом Лейбористской партии. В связи с выдвинутыми обвинениями против него было начато внутрипартийное расследование, отмечает Meduza.


naviny.by
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Метки: ЧП (5)

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