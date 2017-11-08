Самоубийца-кореянка прыгнула с 13 этажа и убила своим телом прохожего

  • 08 ноября 2017, 10:39
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Жительница южнокорейской столицы Сеула выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на 13-м этаже жилого дома, и упала на мужчину, который шел на работу, передает Scmp.com.

Оба участника происшествия получили серьезные травмы и были госпитализированы. Однако врачи не сумели спасти их жизни — мужчина и женщина умерли.

Согласно отчету полиции, кореянка страдала депрессией и, вероятно, решила свести счеты с жизнью.


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