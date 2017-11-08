Принц Саудовской Аравии застрелен при аресте

Принц Саудовской Аравии Абдул-Азиз бин Фадх застрелен при аресте, сообщает Daily Mail.

Абдул-Азиз бин Фадх — шестой и младший сын короля Саудовской Аравии Фахда, умершего в 2005 году.

Ранее Абдул-Азиз занимал посты министра иностранных дел и премьер-министра.

По слухам, принц скончался от ран, полученных в воскресенье, 5 ноября, во время ареста. Абдул-Азиз был ранен в результате перестрелки, когда пытался оказать сопротивление.

5 ноября в Саудовской Аравии прошли массовые аресты высокопоставленных чиновников. По решению созданного за несколько часов до этого антикоррупционного комитета были арестованы в том числе 11 принцев.