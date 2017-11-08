Принц Саудовской Аравии застрелен при аресте

  • 08 ноября 2017, 09:22
  • 57
  • 0



Принц Саудовской Аравии Абдул-Азиз бин Фадх застрелен при аресте, сообщает Daily Mail.

Абдул-Азиз бин Фадх — шестой и младший сын короля Саудовской Аравии Фахда, умершего в 2005 году.

Ранее Абдул-Азиз занимал посты министра иностранных дел и премьер-министра.

По слухам, принц скончался от ран, полученных в воскресенье, 5 ноября, во время ареста. Абдул-Азиз был ранен в результате перестрелки, когда пытался оказать сопротивление.

5 ноября в Саудовской Аравии прошли массовые аресты высокопоставленных чиновников. По решению созданного за несколько часов до этого антикоррупционного комитета были арестованы в том числе 11 принцев.


РАМБЛЕР
KSK SE 01/11 - 15/11:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Люди в материале: Абдул-Азиз бин Фадх (1)

Места: Саудовская Аравия (5)

Метки: Политика (13253)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 08/11 - 08/11:

Самое читаемое