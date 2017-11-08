Принц Саудовской Аравии застрелен при аресте
- 08 ноября 2017, 09:22
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Люди в материале: Абдул-Азиз бин Фадх (1)
Места: Саудовская Аравия (5)
Метки: Политика (13253)
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