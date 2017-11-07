Разработан «Европлан Маршалла для Украины» на 50 миллиардов евро

План помощи Украине, инициированный литовскими политиками, был представлен 6 ноября в Сейме Литвы послам стран-участниц программы «Восточного партнерства».

Об этом сообщает Delfi.

Согласно плану, в течение десяти лет, с 2018 года, политики предлагают выделить Украине 50 млрд евро помощи для поощрения малого и среднего бизнеса.

Литовские дипломаты и политики добиваются того, чтобы «новый план Маршалла» для Украины получил поддержку на ноябрьском саммите «Восточного партнерства».

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс отметил необходимость скорейшего оказания помощи Украине, поскольку в ситуации, в которой находится страна, время не является союзником.

«Нам очень важно, чтобы помощь, которая попадает в Украину, была эффективной, чтобы доноры охотно выделяли для этого средства, чтобы их не пугали проявления бюрократии и коррупции, которые еще есть. Мы видим, что время не является нашим союзником, ведь люди устали от войны, от бюрократии, от мытарств», — сказал журналистам глава МИД Литвы.

Он предложил называть план «Европланом для Украины».