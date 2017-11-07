Разработан «Европлан Маршалла для Украины» на 50 миллиардов евро
- 07 ноября 2017, 16:51
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Люди в материале: Линас Линкявичюc (1)
Метки: Экономика (12824)
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