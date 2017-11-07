Умирающий от рака Михаил Задорнов отрекся от язычества и принял православную веру

Год назад Михаил Задорнов узнал о страшной болезни: у него диагностировали опухоль головного мозга. С тех пор он успел съездить на лечение за границу, побывал у шаманов на Алтае, а реабилитацию проходит на дачах в Подмосковье и в Юрмале. Однако на этом борьба в недугом не закончилась: два месяца назад сатирик сменил веру.

В какой-то момент Задорнов зачастил с разговорами о языческих обрядах и славянских божествах, но, как оказалось, порвать с христинством он так и не смог.

Два месяца назад Михаил Задорнов исповедовался в Казанском саборе в Москве, отрекся от язычества и принял православную веру. Об этом на своей странице Facebook сообщил настоятель Русской православной церкви Андрей Новиков.

— Дорогие отцы, братья и сестры! Сегодня по просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принёс Богу покаяние в таинстве Исповеди в Казанском соборе г. Москвы. Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со Святой Церковью православный христианин, — пишет Андрей Новиков. — Прошу молитв о рабе Божием Михаиле, в том числе, да простит ему Милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством.

Священнослужитель отметил, что родственники юмориста были не против разглашения данной информации.