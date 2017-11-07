У берегов Италии нашли 26 тел изнасилованных девушек

  • 07 ноября 2017, 12:56
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Правоохранительные органы Италии расследуют обнаружение 26 нигерийских девочек-подростков, передает «Би-би-си».

Предполагается, что они подверглись сексуальному насилию, а затем были убиты, когда пытались пересечь Средиземное море.

В порту Салерно допрашиваются пять мигрантов.

По данным итальянских СМИ, погибшим было от 14 до 18 лет. Их доставили на берег на испанском военном корабле вместе с 375 беженцами, которых подбирали в море.

Прокуратура Салерно открыла уголовное дело по факту насильственной смерти.

Ранее ЕС пообещал помощь Италии для контроля над потоками мигрантов.


gazeta.ru
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Места: Салерно (1)

Метки: Криминал (8781)

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