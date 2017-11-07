Цена на нефть обновила двухлетний максимум на фоне антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии

Стоимость нефти Brent выросла 6 ноября до $63,5 за баррель. Цена на нее не поднималась до такого уровня с 2015 года. Двухлетний максимум обновила и WTI, ее баррель подорожал до $55,94.

Эксперты связывают такой скачок цен на черное золото с запуском масштабной антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии. Накануне ее король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил, что ответственные органы королевства проведут серию задержаний обвиняемых в финансовых махинациях и злоупотреблении властью в королевстве. При этом монарх подчеркнул необходимость искоренить коррупцию и привлечь к ответственности коррумпированных лиц. Сформированный 4 ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией постановил задержать 11 принцев из правящей семьи, а также несколько десятков министров, как ушедших в отставку, так и членов действующего кабмина. Они обвиняются в коррупции.

Ряд аналитиков полагают, что стоимость нефти выросла также на фоне новостей о гибели высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии в крушении вертолета. Как сообщалось, инцидент произошел вблизи города Абха, что на юго-западе страны. Среди погибших находился принц Мансур бин Мукрин, бизнесмен, советник при дворе наследного принца Саудовской Аравии, имеющий должность министра. Помимо Мукрина на борту было еще восемь чиновников административного округа Асир. Госслужащие направлялись в рабочую поездку. На данный момент найдены обломки вертолета.