Бельгийский суд освободил экс-главу Каталонии

  • 06 ноября 2017, 11:49
  • 196
  • 0



Бельгийский суд освободил экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона, передают информационные агентства.

Карлес Пучдемон и еще четыре бывших члены каталонского правительства получили свободу на определенных условиях — они не должны покидать Бельгию, пока не будет принято решение по их передаче Испании.

Ранее власти этой страны выдали европейский ордер на арест экс-главы Каталонии и его четырех соратников. Все они обвиняются в бунте, неподчинении властям и растрате общественных средств.

Накануне Карлес Пучдемон после недели пребывания в Бельгии сдался местной полиции. Также поступили сопровождавшие его советники.


БелТА
KSK SE 01/11 - 15/11:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Люди в материале: Карлес Пучдемон (2)

Метки: Политика (13252)

Читайте также

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 06/11 - 07/11:

Самое читаемое