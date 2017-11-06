Бельгийский суд освободил экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона, передают информационные агентства.

Карлес Пучдемон и еще четыре бывших члены каталонского правительства получили свободу на определенных условиях — они не должны покидать Бельгию, пока не будет принято решение по их передаче Испании.

Ранее власти этой страны выдали европейский ордер на арест экс-главы Каталонии и его четырех соратников. Все они обвиняются в бунте, неподчинении властям и растрате общественных средств.

Накануне Карлес Пучдемон после недели пребывания в Бельгии сдался местной полиции. Также поступили сопровождавшие его советники.