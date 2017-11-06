Война престолов: как саудовский принц с 18 миллиардами долларов оказался под стражей

В эти выходные в Саудовской Аравии прошли массовые задержания членов королевской семьи и связанных с ней людей. Среди подозреваемых в коррупции оказался в том числе и принц Аль-Валид, который пытался налаживать связи с Россией.

«Поставили личные интересы выше общественных»

Вечером 4 ноября король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд издал указ по борьбе с коррупцией и заявил, что намерен полностью покончить со злоупотреблениями во властных структурах страны. Как объяснил монарх, в высших правительственных кругах оказались люди, «которые ставят свои личные интересы выше общественных», для того​ чтобы незаконным образом обогащаться.

Вскоре после этого телеканал Al Arabiya сообщил о массовых задержаниях: в коррупции заподозрили 11 членов королевской семьи Саудовской Аравии, четырех действующих и десятки бывших министров. В их числе — принц Аль-Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль-Сауд и бывший глава Министерства национальной гвардии принц Митаб бен Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд. Что именно сделали представители саудовской династии, не объясняется. Однако агентство Bloomberg сообщило, что Аль-Валид, в частности, был задержан в своем лагере в пустыне.

Принц против принца

На фоне обрывочных данных из Саудовской Аравии появились различные версии того, какую цель преследовал 81-летний монарх. Агентство Bloomberg сообщает, что задержания только усилили слухи о том, что король Салман тем самым расчищает путь к трону для своего 32-летнего сына Мохаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Именно его сторонник Халед Айяф заменил Митаба на посту главы Министерства нацгвардии. Собеседники агентства указали на тот факт, что в последние месяцы ответственные посты занимали именно люди из окружения наследного принца, а Митаб с трудом удерживал свои позиции.

Эксперт по Ближнему Востоку Хани Сабра рассказал Bloomberg, что усиление позиций наследного принца ранее вызывало недовольство среди многих влиятельных саудитов. Теперь же, когда Халед Айяф возглавил ведомство, считавшееся оплотом клана прежнего короля Абдаллы, предсказать реакцию внутри королевской семьи практически невозможно.

С большим удивлением специалисты восприняли задержание Аль-Валида, который неоднократно выражал свою лояльность как королю Салману, так и его сыну. Так, например, в сентябре на небоскребе Alwaleed Kingdom Tower демонстрировался огромный портрет монарха в честь национального праздника. Однако Market Watch указывает, что принцу могли припомнить его родственников. Если сам Аль-Валид не претендовал на ведущую роль в управлении государством, то его отец Талаль бен Абдул Азиз активно выступал против продвижения принца Мухаммеда. Быструю же зачистку внутри правящей династии источники издания связывают с якобы принятым решением Салмана уйти на покой уже в конце этого или в начале следующего года.

Лицом к Ирану и спиной к Трампу

Задержание Аль-Валида вызвало удивление среди его бизнес-партнеров. Как сообщает The New York Times, его неслучайно называли ближневосточным Уорреном Баффетом. Forbes оценивает состояние принца Аль-Валида в $ 18 млрд, что позволяет ему занимать 45-ю строчку в рейтинге богатейших людей мира. Он владеет 95-процентной долей в Kingdom Holding и является крупнейшим акционером одного из международных финансовых конгломератов Citigroup (более 6% акций). Ему также принадлежат доли в таких компаниях, как Four Seasons (вместе с Биллом Гейтсом они владеют 95% акций), Twitter, 21st Century Fox, Disney. Он является владельцем отеля George V в Париже и Plaza в Нью-Йорке.

Как указывает The New York Times, арест принца был произведен на фоне укрепления дружбы между принцем Мохаммедом и американским президентом Дональдом Трампом. Аль-Валид, несмотря на непростые отношения между Эр-Риядом и Тегераном, несколько лет назад собирался инвестировать в иранскую экономику и отказался от этой идеи из-за жесткой позиции короля Салмана. Мохаммед же в своих взглядах на Тегеран ни в чем не противоречит Трампу.

При этом стоит отметить, что с Аль-Валидом у Трампа отношения не сложились. Еще во время предвыборной кампании в США бизнесмены обменялись колкостями. Принц назвал кандидата от Республиканской партии «позором для Америки», а Трамп в Twitter окрестил Аль-Валида «обдолбанным принцем, который пытается контролировать американских политиков при помощи денег своего папаши».

Это противоречило в том числе заверениям Аль-Валида, что свое состояние он сделал сам. Принц утверждал, что отец подарил ему всего лишь дом и выделил $ 30 тыс. на образование и еще $ 300 тыс. — в виде кредита. Принц никогда не рассказывал, каким образом ему удалось быстро разбогатеть, хотя Business Insider указывал, что большинство его успешных вложений связано со сделками с недвижимостью.

Аль-Валид и Россия

Интересовался Аль-Валид и проектами в России. Так, в августе 2017 года пресс-служба крупнейшего совладельца лишенного лицензии банка «Югра» Алексея Хотина сообщила, что в случае возобновления работы банка в его капитал может войти принц Аль-Валид. «Принц является крупнейшим акционером Citigroup (более 6% акций). Он выразил готовность рассмотреть возможность вхождения в капитал банка в случае восстановления работы финансового учреждения», — сообщила тогда пресс-служба Хотина. Однако это могло бы стать возможным только в случае возобновления деятельности банка, которого ЦБ лишил лицензии. Принц приезжал в Москву, где провел переговоры с Хотиным.

Представитель бизнесмена пояснил тогда «Коммерсанту», что у Аль-Валида и Хотина уже есть совместный бизнес-проект под названием Four Seasons. Принц совместно с Биллом Гейтсом владеет 95% акций сети отелей Four Seasons, а московский отель этой сети расположен в комплексе «Москва», принадлежащем Хотину. «На сегодняшний день у принца нет никаких больших проектов в России, но он бы очень хотел что-то здесь развивать, потому что считает российский рынок крайне интересным. Плюс ко всему у них, скажем так, совпадают области инвестиций: у того и у другого есть проекты в нефтяной отрасли, в банковской отрасли и в недвижимости», — пояснил собеседник издания.

В сентябре 2017 года Аль-Валид приехал в Чечню, где провел переговоры с главой региона Рамзаном Кадыровым. Подводя их итоги, Кадыров написал в своем Instagram, что принц готов инвестировать в республику, но подробностей не привел. «У меня в гостях побывал дорогой брат, принц Саудовской Аравии аль-Валид бин Талал бин Абдулазиз Аль-Сауд. В ходе нашей предыдущей встречи он обещал мне, что посетит Чечню, и сдержал свое слово... Мы обсудили вопросы экономического сотрудничества Саудовской Аравии и Чеченской Республики. Принц изъявил готовность принять участие в гуманитарном и инвестиционном сотрудничестве», — написал Кадыров.