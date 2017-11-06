Очередной офшорный скандал: опубликован архив документов о финансах политиков разных стран

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал в воскресенье выдержки из примерно 13,4 млн документов, касающихся финансов политических деятелей целого ряда государств. Как сообщается на сайте организации, документы получили общее название Paradise Papers.

Они имеют отношение к примерно 120 политикам, в том числе из США, России, Великобритании, Японии, Канады, Казахстана, Бразилии, Украины, Турции, Грузии, Азербайджана и многих других стран. Беларуси в этом списке нет.

Указано, что выявлены офшорные связи у 13 крупных советников президента США Дональда Трампа. Также найдены «офшорные интересы» у королевы Великобритании Елизаветы II — часть ее собственных средств (около 10 миллионов фунтов) хранится на счетах в офшорах.

В расследовании сообщается, что министр торговли США Уилбур Росс якобы имеет деловые связи с российским нефтехимическим холдингом «Сибур». Он владеет долей через офшорные предприятия в судоходной фирме Navigator Holdings. Данная компания в свою очередь от сделок с холдингом «Сибур» получила 68 млн долларов доходов с 2014 года. Росс при этом не уведомлял Конгресс о таких связях перед утверждением своей кандидатуры на пост главы Минторга в начале года. В этой связи консорциум указывает на «потенциальные конфликты интересов» министра, который «играет главную роль в американских экономических отношениях с другими странами, включая Россию».

Среди украинских политиков — бывший вице-премьер-министр по вопросам инфраструктуры, занимавший свой пост в 2014–2015 годах, Валерий Вощевский и украинский политик Антон Пригодский, которого называли «серым кардиналом» экс-президента Украины Виктора Януковича.

В списке «Райских документов» есть и депутат Европарламента от Литвы, либерал Антанас Гуога.

В апреле 2016 года Международный консорциум журналистских расследований обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, видных политиков, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров. Отчеты, которые были названы «Панамскими документами», были основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах.