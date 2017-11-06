Звезда Instagram путешествует голой, чтобы доказать: тело — это не сексуально

  • 06 ноября 2017, 10:10
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21-летняя Стерр из Нидерландов путешествует по Австралии голышом и выкладывает в «Инстаграме» фотоотчёт о своём приключении. Девушка утверждает, что таким образом хочет доказать: голое тело — это не странно и не сексуально.



Стерр регулярно выкладывает на своей странице в «Инстаграме» фотографии со спины на фоне природы. Этот стиль ведения блога обеспечил ей больше 70 тысяч подписчиков. Девушка утверждает, что таким способом она хочет изменить отношение общества к наготе.


Beautiful blue sky as far as the naked eye can see. In the distance a bounty island with white sand and green trees. Why should we stay inside when it's so beautiful outside. Don't get stuck on a place you already know. Open your horizon and dive into the blue just like it did. It brought me more happiness then before. . . . Don't forget to turn on post notifications so you get an instant update when i post a new picture! __________ _____________________________________ #nude #nudeinnature #naturist #naturism #nudist #nudism #nudeart #nudemodel #freethenipples #freethenips #getyourassintonature #sexygirl #sexy #cute #anakedgirl #experiencenaturism #outdoornude #clothesoff #befree #nudity #explorenaked #nakedphotography #naked #nudegirl

Публикация от Naked travel girl (@a.naked.girl)


«Людям по-прежнему стыдно быть голыми. Но настоящий позор — это не получать удовольствие от обнажения вне сексуального контекста».

Стерр рассказывает Daily Mail Australia, что не ставила перед собой глобальных целей, когда начинала вести «инстаграм», однако комментаторы вынудили её изменить своё отношение к странице.



«Мне захотелось рассказать людям про бодипозитив, объяснить, что обнажённые люди не являются сексуальными или странными».

Стерр мечтает посетить все страны мира и обнажиться в самых красивых местах. За время своего путешествия девушка сталкивалась с комарами, пауками и даже одним шокированным туристом, но это её не остановило.



LIfe.ru
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Метки: Шапито (237)

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