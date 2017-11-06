В Москве эвакуировали Большой театр, ГУМ и «Метрополь» из-за звонков с угрозой взрывов

  • 06 ноября 2017, 09:47
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В Москве из-за анонимных звонков об угрозе взрывов эвакуировали Большой театр, ГУМ и ЦУМ, а также гостиницы «Метрополь» и «Националь». Об этом сообщает агентство «Интерфакс». По его данным, всего эвакуированы более 10 тысяч человек. Ни одной бомбы в ходе проверок не нашли.

Ранее 5 ноября в Москве провели эвакуацию кинотеатра «Космос», торгового центра «Аэропорт» на Ленинградском проспекте и кинотеатра «Высота». Также поступил анонимный звонок о бомбе в Музее архитектуры имени Щусева на Воздвиженке.

Массовые эвакуации продолжаются в России с середины сентября 2017 года. Из-за анонимных звонков о заложенных бомбах людей выводят из кинотеатров, университетов, торговых центров и административных зданий. Ни одной бомбы при этом не было найдено.

ФСБ утверждает, что звонки совершают из-за границы.


TUT.BY
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Места: Москва (720)

Метки: Происшествия (11085)

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