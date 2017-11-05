Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон сдался бельгийской полиции

Он находился в изгнании с 28 октября. Бывший лидер самопровозглашённой Каталонской республики Карлес Пучдемон вместе с советниками сдался полиции Бельгии. Ордер на его арест испанские власти выдали 3 ноября. Об этом сообщает Би-би-си.

Мадрид отстранил Пучдемона и правительство Каталонии от должностей 27 октября 2017 года за нарушение конституции Испании и проведение незаконного референдума об отделении от страны. Генеральный прокурор Испании обвинил парламент Каталонии в мятеже и растрате госсредств.

С 28 октября Пучдемон и несколько его советников находятся в Бельгии. Бывший президент Каталонии заявлял, что готов сотрудничать с бельгийской прокуратурой, но не станет возвращаться в Испанию, если ему не гарантируют «справедливое разбирательство».

Полиция Бельгии планирует провести пресс-конференцию в ближайшее время.