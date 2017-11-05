«ВКонтакте» на одни сутки подарит пользователям уникальную функцию

Новая функция приурочена к Ночи Гая Фокса и будет доступна только один день.

Социальная сеть «ВКонтакте» включила на одни сутки возможность оставлять анонимные записи в ленте новостей, сообщили в пресс-службе компании в воскресенье.

Новую функцию социальная сеть включила в честь отпразднованного в ночь с субботы на воскресенье праздника ночи Гая Фокса.

В воскресенье в соцсети «ВКонтакте» стала доступна всем пользователям, у которых в аккаунте не менее 20 друзей. В течение дня соцсеть предоставляет возможность оставить пять сообщений от имени «Анонимуса» — читающие их в ленте новостей не будут знать, кто написал текст.

В соцсети уже предупредили: в случае жалоб на содержание таких записей — в виду оскорблений, призывов к насилию или порнографии — пользователей будут лишать возможность публиковать анонимные записи.

Возможностью отправлять анонимные сообщения уже воспользовались многие пользователи «ВКонтакте» — значительная часть сравнила эту функцию с «глобальным «Подслушано». К слову, все записи будут автоматически удалены ночью на понедельник.

В последние годы Ночь Гая Фокса празднуют не только в Великобритании, где помнят покушение на короля в 1605 году в рамках «порохового заговора». Благодаря массовой культуре, в том числе и фильму «В — значит Вендетта», Фокс и его маска стали одними из символов анонимности. Часто 5 ноября отмечают именно как день анонимуса.