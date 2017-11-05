Победительницей конкурса «Мисс Земля — 2017» стала представительница Филиппин

26-летняя филиппинка Карен Ибаско стала победительницей конкурса «Мисс Земля». Об этом сообщает телеканал ABS-CBN.

По образованию Карен физик, а предмет её исследований — возобновляемые источники энергии. Сейчас девушка работает преподавателем университета. Тем не менее, отвечая на вопрос, что сильнее всего вредит нашей планете, она не стала углубляться в науку.

— Считаю, что отнюдь не изменение климата наша проблема. Настоящая проблема — это наше невежество и апатия. Нам нужно менять наш подход, наши мысли. Эти микроусилия будут иметь макроэффект и позволят спасти наш дом, нашу планету, — сказала она.

Для Филиппин это третий успех на конкурсе за последние четыре года. В 2014 году корона победительницы досталась Джейми Герреле, а годом позже успех праздновала Анджелина Онг.