Президент США Дональд Трамп назвал американцев самыми смелыми в мире воинами и посоветовал другим странам реально оценивать их готовность защищать свое государство. Об этом он заявил на встрече со служащими расположенной в Японии базы ВВС США Йокота, его слова приводит Reuters.

«Ни один диктатор, ни один режим, ни одна страна не должны недооценивать решимость американцев», — заявил Трамп. «Бывало, что в прошлом нас недооценивали, они от этого удовольствия не получили, не так ли?» — добавил он.

Глава государства также подчеркнул, что США никогда не откажутся от защиты своего народа, свободы и «великого американского флага».

Дональд Трамп прибыл в Японию в рамках своего азиатского турне. Он также планирует посетить Южную Корею, Китай, Филиппины и Вьетнам, где примет участие в саммите АТЭС.

Ранее 5 ноября сообщалось, что Трамп подтвердил свое намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита АТЭС. «Это ожидаемо. Мы хотим помощи России по КНДР», — пояснил он.