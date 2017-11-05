26-летняя девушка чуть не погибла во время бурного секса с мужем после его полугодовой командировки

Встреча с мужем после его полугодичной командировки чуть не закончилась для 26-летней китаянки фатально — пара придалась бурному сексу, в результате чего девушка потеряла около 40% крови.

Как отмечается, девушка ждала мужа после шестимесячной командировки, и как только он вернулся, шесть месяцев воздержания решили отметить бурным сексом.

После полового акта девушка почувствовала сильную боль в животе и была доставлена в больницу.

Медики установили у жены разрыв кисты яичника, из-за чего в животе китаянки обнаружили большое количество крови и жидкости.

Также отмечается, что в животе пострадавшей находилось 1500 мл крови, что составляет около 40% от общего количества. Врачи, прооперировавшие девушку, отметили, что если бы ее доставили на несколько минут позже, она могла лишиться жизни, пишет versiya.info.