В России изменились правила перевоза багажа и ручной клади в самолетах

В России с 5 ноября изменились Федеральные авиационные правила в части провоза багажа и ручной клади в самолетах, сообщает Lenta.

В частности, заработал закон, позволяющий авиакомпаниям продавать невозвратные билеты, в которых для дополнительной экономии исключена норма бесплатного багажа. Тем не менее перевозчики по-прежнему обязаны предоставлять услугу бесплатной ручной клади при условии ее веса не менее пяти килограммов на человека — ранее ограничение составляло 10 килограммов.

Также определен перечень того, что пассажир сможет бесплатно взять на борт сверх минимума. В него вошли рюкзак, дамская сумка или портфель, верхняя одежда, детское питание, детская люлька или коляска, костыли, трости, лекарства, а также товары из магазинов Duty Free.

Напомним, 29 октября заработали новые правила провоза багажа на рейсах «Белавиа». Изменения коснулись того багажа, который пассажиры сдают в багажное отделение при регистрации на рейс.