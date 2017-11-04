Известный голливудский актер из сериала «Вероника Марс» покончил жизнь самоубийством

В Лос-Анджелесе покончил жизнь самоубийством 34-летний актер сериала «Вероника Марс» Брэд Буфанда, сообщают информагентства. О произошедшем в своем твиттер-аккаунте написал автор сериала Роб Томас: «Мое сердце разбито новостью о смерти Брэда Буффанды. Он проделал отличную работу в сериале "Вероника Марс". Соболезную его семье».

Сообщается, что перед смертью актер оставил записку, однако ее содержание не разглашается.

Кроме работы над сериалом, Брэда зрители могут знать по таким фильмам как «История Золушки», «Путешественник скорби» и сериалам «Дни нашей жизни», «Малькольм в центре внимания».