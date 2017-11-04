Netflix прекратила сотрудничество с Кевином Спейси из-за обвинений в домогательствах

Компания Netflix объявила о том, что прекращает сотрудничество с Кевином Спейси, а также съемки сериала «Карточный домик» с участием актера, обвиненного в многочисленных домогательствах, сообщает агентство Associated Press.

«Netflix не будет заниматься производством „Карточного домика“ с участием Кевина Спейси», — говорится в заявлении. При этом сообщается, что компания ищет способ продолжить съемки шоу без участия актера, оказавшегося в центре скандала.

Netflix также отказалась от показа фильма «Гор», где Спейси снялся в роли американского писателя Гора Видала, а также выступил в качестве продюсера.

Ранее восемь членов съемочной группы «Карточного домика» обвинили исполнителя главной роли в домогательствах, в частности, интимных прикосновениях и пошлых комментариях. До этого с аналогичными обвинениями в адрес Спейси выступили актеры Роберто Кавазос и Энотни Рэпп, которому на момент описываемых событий было 14 лет.

Сразу после признания Рэппа Netflix заявила о том, что шестой сезон, премьера которого была намечена на 2018 год, станет для «Карточного домика» последним. Однако позже производство сезона было приостановлено.