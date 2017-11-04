В США начали маркировать паспорта педофилов

С началом ноября Госдепартамент США начал маркировать паспорта граждан США, которые были осуждены за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

На внутренней стороне заднего форзаца будет проставляться надпись «Предъявитель сего был осужден за сексуальное преступление против несовершеннолетнего и является сексуальным преступником в соответствии со Сводом законов США».

Всем осуждённым по упомянутым статьям власти США аннулируют паспорта. Новые они смогут получить только с пометкой. Паспорт необходим гражданам США только для зарубежных путешествий, внутри страны в большинстве случаев достаточно иметь водительские права или карточку социального страхования.

Точное число осужденных по статьям о сексуальном насилии против несовершеннолетних пока неизвестно. Данными об этом обладает только Министерство внутренней безопасности США.