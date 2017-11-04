Фотофакт: Турист заснял над Великой китайской стеной НЛО

Великая китайская стена — та еще достопримечательность. Большинство туристов считают за данность побывать на ней, когда приезжают в Поднебесную. Но когда восхитительное путешествие сопровождается необычными обстоятельствами, то это вообще — выше крыше, как говорится.

Вероятно, такое чувство испытал один из туристов, который заснял во время прогулки некий неопознанный летающий объект.





Свой снимок он отправил в международную организацию MUFON, которая занимается изучением доказательств существования внеземных цивилизаций.

Автор утверждает, что сфотографировал таинственный объект днем. Летающая тарелка нависала над величественным сооружением в районе Симатаи в северной части округа Миюнь в 116 километрах северо-восточнее Пекина.

По словам фотографа, он сразу не заметил НЛО, а дома при просмотре кадров с Великой Китайской стены заметил загадочное явление над ней.

Специалист по разоблачению подозрительных роликов и фото, якобы свидетельствующих о пришельцах, не поддерживает энтузиазм жителя КНР. По мнению эксперта, за летающую тарелку на фотографии очевидец, вероятнее всего, принял «размытое пятно» — блюрфо.

Таким термином уфологии называют случайно попавшие на снимок нечеткие очертания птиц или насекомых, кажущихся обывателям настоящим НЛО, пишут dni24.com.