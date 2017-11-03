В Польше легализовали марихуану в медицинских целях

В Польше вступил в силу закон о легализации продажи марихуаны для употребления в медицинских целях, сообщает Radio Poland.

Фармацевтические компании Польши, по мнению представителей Фармацевтической палаты страны, готовы к производству лекарств на основе зарубежной марихуаны. Кроме того, во многих городах для них были открыты специальные обучающие курсы.

Представитель Польской фармацевтической палаты заявил, что из 15 тысяч аптек, зарегистрированных в стране, около 90% из них получили право на продажу лекарств с марихуаной по рецепту врача. «Около 300 тысяч пациентов нуждаются в лечении марихуаной», — добавил он.

По оценкам экспертов, один грамм медицинской марихуаны будет стоить около 13–16 евро (890–1000 рублей), а месячный курс лечения обойдется больному примерно в 47 евро (3200 рублей).

Польский сейм принял закон о легализации медицинской марихуаны в июне этого года. За инициативу проголосовали 440 депутатов, против — двое, еще один народный избранник воздержался.