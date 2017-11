Сотрудник Twitter отключил аккаунт Дональда Трампа в день своего увольнения

Аккаунт президента США не был доступен в течение 11 минут. В компании не стали называть имя сотрудника, который удалил твитер Трампа, и причины его поступка.

Трамп сразу же прокомментировал то, что произошло. Естественно, в Твиттере:

My Twitter account was taken down for 11 minutes by a rogue employee. I guess the word must finally be getting out-and having an impact.