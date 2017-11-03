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Сотрудник Twitter отключил аккаунт Дональда Трампа в день своего увольнения

  • 03 ноября 2017, 15:18
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Сотрудник службы поддержки клиентов компании Twitter в день своего увольнения с работы отключил аккаунт президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump. Сначала в компании думали, что твиттер-аккаунт Трампа был удален из-за ошибки. Но внутреннее расследование выяснило, что это было сделано намеренно, пишет «Новая газета».

Аккаунт президента США не был доступен в течение 11 минут. В компании не стали называть имя сотрудника, который удалил твитер Трампа, и причины его поступка.

Трамп сразу же прокомментировал то, что произошло. Естественно, в Твиттере:



Предыдущий президент США Барак Обама пользовался специальным аккаунтом президента США @POTUS, который переходит от одного руководителя страны к другому. Однако Трамп сохранил за собой аккаунт, которым активно пользовался задолго до того, как переехал в Белый дом.

Кстати, из-за американского президента Twitter изменил правила. Официально в социальной сети нельзя оскорблять других пользователей и призывать к насилию. Однако Трамп часто нарушает это правило, например, в твитах про Северную Корею и ее лидера Ким Чен Ына.

В конце сентября в Twitter пояснили, что не удаляют подобные твиты президента США, так как внутренние правила позволяют компании оставлять «информационно значимые» твиты даже тогда, когда они нарушают правила сервиса. Более того, компания пообещала внести соответствующее положение в пользовательское соглашение.


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