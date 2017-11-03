СМИ: Анджелина Джоли готовится к свадьбе

В последние дни в зарубежных СМИ активно обсуждается, что Анджелина Джоли вновь готовится к свадьбе. Пока официального подтверждения от актрисы или ее представителей не было. Слух вызывает сомнения еще и из-за того, что развода с Джоли с Брэдом Питтом все еще не было.

В СМИ появились сообщения о том, что несмотря на недавний болезненный разрыв с актером Брэдом Питтом, женщина вот уже несколько месяцев состоит в серьезных отношениях с сорокалетним британским бизнесменом. Имя нового возлюбленного актрисы пока держится в тайне.

Сообщается, что несмотря на всю серьезность отношений, экс-супруг Джоли о них не знает. К слову, в прессе стали появляться даже подробности свадьбы, о которой пока официально даже не было объявлено. Издания пишут, что пройдет она в одном из национальных заповедников Камбоджи по буддистским традициям. Она состоится без лишней пышности и большого количества гостей.

Недавно в СМИ ходили слухи о том, что Анджелина Джоли и Брэд Питт снова сошлись. Но они были опровергнуты новыми слухами, согласно которым Питт вступил в отношения с молодой актрисой. А недавно друзья актера назвали его брак с Джоли «12 годами ада».