В Германии потеряли около 30 000 беженцев

Немецкие власти признались, что ничего не знают о местонахождении примерно 30 тыс. лиц, въехавших в страну в течение последних лет. Все они, как сообщают информагентства, запрашивали статус беженца, однако им отказали и приказали покинуть страну.

По состоянию на декабрь 2016 года высылке из страны подлежали около 54 тыс. человек, при этом 23 тыс. из них получали помощь от государства. Местонахождение остальных остается неустановленным. По мнению МВД они либо уехали из страны, либо скрываются на ее территории.

26 февраля 2016 года немецкие власти так же «теряли» около 130 тыс. человек. Все эти люди зарегистрировались в отведенных им местах проживания, но впоследствии покинули их и скрылись в неизвестном направлении.

Большинство экспертов все же склоняются к тому, что данные лица, не получившие официальный статус беженца, переходят на нелегальное положение в самой Германии или других странах ЕС и лишь малая часть из них возвращается на родину.