Курс биткоина превысил 7000 долларов

Курс криптовалюты Bitcoin превысил отметку в 7000 долларов, сообщает сайт CoinDesk, который отслеживает стоимость биткоина на разных биржах.

По состоянию на 12:20 мск, биткоин торговался по 7058,39 доллара. За сутки курс криптовалюты вырос почти на 3%.

В августе биткоин сначала преодолел отметки в 3000 долларов, а затем в 4000 долларов. В начале сентября курс биткоина впервые превысил 5000 долларов. Однако после того, как власти Китая объявили об ограничениях на оборот криптовалюты, биткоин резко подешевел — почти на две тысячи долларов за две недели. В октябре курс криптовалюты возобновил рост, преодолев в середине месяца отметку в 5,5 тысячи долларов.