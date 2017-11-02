Жительница Пакистана с любовником пыталась отравить мужа, а случайно отравила 27 человек. 17 скончались

В результате отравления в одной из семей в пакистанской провинции Пенджаб погибли 17 человек, сообщает в среду агентство Associated Press.

Насильно выданная замуж 21-летняя Асия Биби планировала вместе со своим любовником отравить только своего супруга Амджада Лашари. Для этого она добавила яд в стакан с молоком, затем отнесла стакан мужу. Однако он отказался его выпить.

Затем мать Биби, не предполагая, что в стакане с молоком находится яд, использовала его при приготовлении домашнего йогурта и сливочного масла, которыми потом угощали всю семью.

В результате отравленные продукты употребили в пищу 27 человек, 17 из которых скончались, в том числе и супруг Биби. Остальные были незамедлительно госпитализированы.

Накануне сотрудники пакистанской полиции арестовали Биби, а также ее возлюбленного, женщина уже предстала перед судом в пакистанском городе Музаффаргарх.

«Я постоянно просила родителей не выдавать меня замуж против моей воли, так как моя религия, ислам, также позволяет мне самой выбирать мужчину для замужества, но мои родители отвергли все мои просьбы и выдали замуж», — сказала Биби в суде.

Она также рассказала, что яд ей дал ее возлюбленный, но планировали убийство они вместе.

Кроме того, по ее словам, она испытывает угрызения совести по поводу того, что жертвами стало такое большое количество людей, поскольку ее целью было убийство только одного человека — ее супруга.