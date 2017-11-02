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Трамп призвал казнить обвиняемого в совершении теракта в Нью-Йорке

  • 02 ноября 2017, 12:09
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Президент США Дональд Трамп заявил, что обвиняемого в совершении теракта в Нью-Йорке Сайфулло Саипова нужно приговорить к смертной казни. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Нью-йоркский террорист был счастлив, когда попросить повесить флаг ИГИЛ в его больничной палате. Он убил восемь человек, еще 12 получили тяжелые ранения. Должен быть приговорен к смертной казни!» — написал американский президент.

Теракт в центре Нью-Йорке произошел 31 октября. Водитель пикапа наехал на людей на велодорожке на Вест стрит, после чего протаранил школьный автобус. В результате инцидента погибли восемь человек. При себе у мужчины было пневматическое и пейнтбольное оружие.


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