Трамп призвал казнить обвиняемого в совершении теракта в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп заявил, что обвиняемого в совершении теракта в Нью-Йорке Сайфулло Саипова нужно приговорить к смертной казни. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Нью-йоркский террорист был счастлив, когда попросить повесить флаг ИГИЛ в его больничной палате. Он убил восемь человек, еще 12 получили тяжелые ранения. Должен быть приговорен к смертной казни!» — написал американский президент.

Теракт в центре Нью-Йорке произошел 31 октября. Водитель пикапа наехал на людей на велодорожке на Вест стрит, после чего протаранил школьный автобус. В результате инцидента погибли восемь человек. При себе у мужчины было пневматическое и пейнтбольное оружие.