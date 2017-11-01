Трамп собирается отменить Green Card: через эту лотерею в США прибыл нью-йоркский террорист

Президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемый в совершении недавнего теракта на Манхэттене уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов прибыл в страну, выиграв в визовую лотерею Green Card. Об этом сообщает ТАСС.

В Twitter президент США обвинил лидера демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чака Шумера в том, что он выступает в защиту этой лотереи. «Террорист прибыл в нашу страну по так называемой программе лотереи иммиграционных виз для поощрения разнообразия, которая так мила сердцу Чака Шумера. Мы ведем жесткую борьбу за введение системы иммиграции, основанной на критериях ценности, чтобы больше не было лотерейной системы, за которую выступают демократы. Мы должны быть намного жестче и умнее», — написал Президент США.

Дональд Трамп отметил, что хочет ввести систему, когда разрешение на иммиграцию в США будет выдаваться иностранцам, обладающим ценными профессиональными навыками, в которых нуждается экономика страны.

Американский лидер ранее не единожды критиковал визовую лотерею Green Card, указывая, что система устарела и не отвечает экономическим и гуманитарным интересам страны. Отмечалось также, что США хотят открыть двери лишь талантливым людям со всего мира, а это потребует изменений правил въезда.

31 октября в Нью-Йорке мужчина за рулем пикапа задавил восемь человек. Власти США считают, что мужчина действовал намеренно, произошедшее назвали терактом. Как стало позднее известно, устроивший атаку мужчина является уроженцем Узбекистана. СМИ указывают, что мужчине 29 лет, зовут его Сайфулло Саипов.