В Москве студент зарезал электропилой преподавателя, потом себя, а перед самоубийством заселфился

Что подтолкнуло студента на такое зверское убийство — неизвестно

Жуткое убийство студента и преподавателя в одном из колледжей Москвы поставило на уши весь город. Появились шокирующие подробности относительно убийцы. Как пишут росЗМИ, студент-третьекурсник Андрей Емельяненков зарезал электропилой своего преподавателя Сергея Данилова прямо в аудитории, пока все студенты были на перерыве.

Сразу, как человек рухнул на пол, парень сделал селфи на фоне убитого преподавателя, а затем перерезал и себе горло.





Тела нашла одна из преподавательниц, которая пришла на урок. Сначала она подумала, что в аудитории упал манекен, но скоро поняла, что это убитый коллега. Студента увидели не сразу, его окровавленное тело лежало под партой в углу помещения. Рядом с убитыми преподавателем и студентом нашли окровавленную электропилу и чем на столе. Полиция рассматривала версию убийства преподавателя студентом, который после этого покончил с собой.





Студенты уверяют, что ничего в момент убийства не слышали.

Полиция изучает все подробности инцидента.



