У посольства США в Москве девушки разделись в поддержку скандального продюсера Вайнштейна

Пять девушек решили оригинально поддержать голивудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в домогательствах более 40 женщин. Они вышли к зданию посольства США в центре Москвы с плакатами «Руки прочь от Харви», «Я люблю Харви».

«Акция в поддержку Харви Вайнштейна. Продюсера "Властелина Колец", которого гнобят за то, что он мужик. Россия, Беларусь, Казахстан и Украина с тобой!» — написала в своем инстаграме одна из участниц акции. Судя по этому сообщению, кто-то из ее подруг — белоруска по национальности.

Участниц акции задержали сотрудники полиции, их дело будет рассматриваться в Пресненском суде Москвы.







