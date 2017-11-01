Школа красоты Заяц:

У посольства США в Москве девушки разделись в поддержку скандального продюсера Вайнштейна

  • 01 ноября 2017, 14:11
  • 722
  • 0



Пять девушек решили оригинально поддержать голивудского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в домогательствах более 40 женщин. Они вышли к зданию посольства США в центре Москвы с плакатами «Руки прочь от Харви», «Я люблю Харви».

«Акция в поддержку Харви Вайнштейна. Продюсера "Властелина Колец", которого гнобят за то, что он мужик. Россия, Беларусь, Казахстан и Украина с тобой!» — написала в своем инстаграме одна из участниц акции. Судя по этому сообщению, кто-то из ее подруг — белоруска по национальности.

Участниц акции задержали сотрудники полиции, их дело будет рассматриваться в Пресненском суде Москвы.




TUT.BY
KSK SE 01/11 - 15/11:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Москва (718), США (216)

Метки: Общество (27862)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 01/11 - 03/11:

Самое читаемое