Турция может отменить в отелях систему «все включено»

В Турции все чаще звучат голоса за отмену традиционной для туристической отрасли этой страны системы «все включено». Аргументируют это тем, что именно такая система препятствует получать полноценную выгоду от туризма. Об этом пишет турецкое издание Sozcu.

Глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен заявил, что туристической отрасли нужно уходить от концепции гостиничного туризма, когда туристы перемещаются только между аэропортом и отелем. Из-за системы «все включено» отдыхающие практически не выходят из отеля, лишая возможности получать прибыль местных предпринимателей за пределами территории гостиницы.

Отмена подобной системы, как ожидается, приведет к тому, что туристы будут больше ходить в магазины и рестораны в туристической зоне. Также отдыхающие будут больше ездить на экскурсии и посещать достопримечательности, не боясь пропустить завтрак, обед и ужин, предусмотренные системой «все включено».

В планах Турции к 2023 году войти в топ-5 лучших в мире туристических направлений и принимать порядка 50 млн туристов в год. Местные предприниматели утверждают, что отказ от системы «все включено» поможет достичь этого результата.

Турция стала практически первооткрывателем системы «все включено» в туризме. Подобный стиль отдыха начал применяться в Турции в первой половине 1990-х годов.