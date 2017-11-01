В Нью-Йорке террорист на пикапе раздавил 8 человек, в машине нашли записку о преданности ИГ

Во вторник, 31 октября, в Нью-Йорке водитель пикапа выехал с магистрали на велодорожку, где начал сбивать людей, затем врезался в школьный автобус. Жертвами атаки стали восемь человек, пострадали как минимум 11.

Подозреваемый, врезавшись в автобус, вышел из автомобиля, выкрикивая «Аллаху Акбар». В руках он держал пневматическое и пейнтбольное ружья. Вскоре он был задержан полицейскими и доставлен в больницу. При задержании его ранили в живот.

​По данным американских СМИ, за рулем пикапа был 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, приехавший во Флориду в 2010 году. В последнее время он работал водителем Uber в Нью-Джерси.

Наезд был совершен неподалеку от небоскреба One World Trade Center. Он построен недалеко от места, где находились башни-близнецы, разрушенные в результате терактов 11 сентября 2001 года.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио и президент США Дональд Трамп назвали случившееся терактом.

Подозреваемый в атаке оставил в пикапе записку, в которой говорится о том, что он совершил нападение во имя «Исламского государства». Власти США уже назвали случившееся терактом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Записка на английском языке была найдена внутри пикапа.

Газета New York Times, ссылаясь на два источника в правоохранительных органах, утверждает, что речь идет о нескольких записках, написанных от руки на арабском. Из них следует, что подозреваемый признается в преданности ИГ. Но следователи пока что не нашли прямых подтверждений связи теракта с «Исламским государства» и считают, что имеют дело с «вдохновленным» идеями исламистов преступником.

В Сети появилось видео, на котором изображен задержанный за совершение теракта на Манхэттене. Запись опубликовал канал ABC news. На ней можно увидеть, как водитель грузовика, въехавшего в группу велосипедистов и школьный автобус, пытается скрыться от полиции. В руках у предполагаемого террориста предмет, похожи на оружие.