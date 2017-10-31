Китайские астрономы предупредили о падении на Землю метеорита в ближайшие дни

Китайские астрономы сообщили о метеорите G2-939, вхождения которого в атмосферу Земли они ожидают в течение ближайших дней.

По прогнозам ученых, небесное тело может упасть в Тихом или Индийском океане, или, возможно, у берегов Индии. Однако после контакта с земной атмосферой траектория метеорита может измениться, и тогда он упадет уже на территорию Китая, предупредили астрономы.

Китайские специалисты обвинили NASA в отсутствии информации об опасном объекте. Между тем американская служба заявила, что она предупреждает только об объектах, которые несут угрозу непосредственно Соединенным Штатам.

Любопытно, что космический объект G2-939 вообще не значится в базе данных Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).