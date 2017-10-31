Опубликовано видео нападения на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр

Опубликована запись с камер видеонаблюдения в редакции «Эха Москвы», сделанная 23 октября в момент нападения Бориса Грица на ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр.

На кадрах видно, как Гриц идет по коридорам здания и заходит в помещение. Спустя некоторое время Фельгенгауэр вбегает в зал, держась за шею.

Видеозапись была опубликована на телеграм-канале Mash.

На допросе в рамках дела о покушении на убийство Гриц утверждал, что Фельгенгауэр установила с ним «телепатический контакт» и изводила сексуально. На данный момент следствие рассматривает только одну версию нападения, связанную с психической неустойчивостью преступника.

Свою вину Гриц признал частично, подтвердив, что нанес удар ножом. Он заявил, что не имел намерения убить журналистку, и попросил не избирать ему суровую меру пресечения. СК РФ намерен запросить у Израиля медицинскую документацию о Грице, который там жил долгое время.