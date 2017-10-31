В Украине ранен подозреваемый в подготовке покушений на Путина и Кадырова, его жена — убита

Автомобиль, в котором ехали воевавшие в зоне АТО россиянин Адам Осмаев и его жена Амина Окуева, был обстрелян неизвестными под Киевом. Как сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, мужчина получил ранения, а женщина погибла.

Как написал в фейсбуке Геращенко, автомобиль Окуевой был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха в Киевской области. «В результате полученных ранений Амина погибла. Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону», — написал он.

«Полиция Киевской области открыла производство предварительно по ст. 115 УК "Умышленное убийство"», — сообщил в комментарии «Громадське радио» пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

Адам Осмаев и Амина Окуева являются чеченскими добровольцами, принимавшими участие в боевых действиях на Донбассе на стороне сил АТО. Адам Осмаев с 2015 года возглавляет батальон им. Джохара Дудаева. Амина Окуева воевала в качестве снайпера.

В России Осмаев объявлен в розыск за подготовку покушений на президента России Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова.

В июне этого года на пару уже было совершено покушение в центре Киева. Стрельбу открыл мужчина, обратившийся с просьбой об интервью и представившийся французским журналистом. Тогда ранения получил Адам Осмаев, а Окуева застрелила нападавшего.

«Целью стрелка был Адам Осмаев, именно в него открыл огонь мужчина, который представлялся журналистом, у которого был паспорт Украины, где были сведения о пересечении границы с Беларусью и Россией в течение прошлого года. Стрельба произошла из автомобиля», — сообщил подробности спикер МВД Украины Артем Шевченко.