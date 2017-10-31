Экс-главу предвыборного штаба Трампа поместили под домашний арест по обвинению в сомнительных сделках с Украиной

Бывший руководитель президентской кампании Дональда Трампа Пол Манафорт помещен под домашний арест решением федерального судьи.

Манафорту, который отказался признать себя виновным в отмывании денег и заговоре против США, было предписано судом внести залог в 10 млн долларов.

Его партнер по бизнесу Рик Гейтс помещен под домашний арест под залог в 5 млн. долларов.

ФБР предъявило бывшему главе избирательного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту обвинения по 12 эпизодам, в том числе в заговоре против властей США, говорится в заявлении ведомства.

Среди других эпизодов обвинения — отмывание денег, ложные заявления и семь случаев умолчания о счетах в зарубежных банках.

Обвинения в адрес Манафорта связаны с его теневыми сделками с Украиной и массовыми случаями отмывания денег и не имеют отношения к его работе в избирательном штабе Трампа, откуда он был уволен в августе 2016 года.

Комментируя выдвинутые обвинения, пресс-секретарь Белого дома заявила, что они не имеют ничего общего с Дональдом Трампом и не содержат никаких свидетельств сговора между его избирательной кампанией и российскими властями.

«Мы заявляли с самого первого дня, что не существует никаких доказательств сговора между Трампом и Россией, и сегодняшние обвинения ничего не меняют в этом вопросе», — сказала на пресс-конференции Сара Сандерс.

Тем не менее, как надеются противники Дональда Трампа, тяжесть обвинений, выдвинутых против Пола Манафорта, может побудить его к сотрудничеству с комиссией Роберта Мюллера, которая ведет расследование «российского следа» в предвыборной кампании.

В обвинительном заключении отмечается, что Манафорт и его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс действовали в качестве агентов зарубежных представителей в интересах правительства Украины и партии президента Виктора Януковича и при этом не зарегистрировались в офисе генпрокурора США, хотя обязаны были это сделать.