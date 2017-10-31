Пентагон допустил возможность нанесения превентивного ядерного удара без разрешения Конгресса

Глава Пентагона Джеймс Мэттис признался, что может представить ситуацию, в которой американский лидер Дональд Трамп может отдать приказ о нанесении превентивного ядерного удара без разрешения Конгресса. Соответствующее заявление он сделал, выступая на слушаниях, посвященных применению за рубежом военной силы Соединенными Штатами Америки, сообщает ТАСС.

«Если бы мы увидели, что какая-либо страна готовится к нанесению ядерного удара по США и это неизбежно, то я могу себе представить такую ситуацию. Это не единственное средство в нашем инструментарии... Я считаю, что контроль со стороны Конгресса не следует приравнивать к оперативному управлению», — сказал Джеймс Мэттис.

Глава Пентагона подчеркнул, что говорил о нанесении превентивного удара без консультаций с Конгрессом только в случае «неизбежного удара» по США и только, «если это единственный путь остановить его».

«Я не говорил, что это произойдет, у нас есть различные средства, традиционные средства, чтобы остановить это. Президент обязан защищать страну», — сказал Джеймс Мэттис.

При этом он отметил, что на данный момент США никогда ни с чем похожим не сталкивались.