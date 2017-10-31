Бунт и мятеж. Что грозит лидерам каталонских сепаратистов

Генеральная прокуратура Испании выдвинула 30 октября официальное обвинение против бывшего главы каталонской региональной администрации Карлеса Пучдемона, а также его заместителя, 13 бывших «советников» (региональных министров), главы каталонского парламента Карме Форкаделл и 4 членов президиума парламента.

Дела возбуждены, соответственно, в Национальной судебной палате — против членов администрации и в Верховном суде — против парламентариев, поскольку только эта инстанция имеет право судить лиц, пользующихся парламентской неприкосновенностью. Их вина в том, что вопреки закону, они объявили 27 октября независимость Каталонии, чем спровоцировали крупномасштабный политический кризис.

Тяжкие обвинения

Генпрокурор Испании Хосе Мануэль Маса, выступивший перед журналистами, пояснил, что каталонские чиновники и политики обвиняются в трех преступлениях, зафиксированных в Уголовном кодексе Испании — мятеже, бунте и нецелевом использовании государственных средств. При этом он не указал, против кого конкретно выдвигается то или иное обвинение.

Поясняя ситуацию, профессор права Мадридского университета Антонио Лопес Крус отметил в беседе с DW, что одно и то же лицо нельзя привлечь одновременно за мятеж и бунт. Решение о том, кого и по какой статье судить, примут следователи и судьи.

По словам юриста, мятеж является наиболее тяжким преступлением, которое характеризуется как «попытка захвата власти». Наказание за него — до 25 лет тюрьмы, если мятеж не сопровождался актами насилия, и 30 лет лишения свободы, если сопровождался — предусмотрено 472-й статьей УК Испании. Бунт — «активное сопротивление законодательству, распоряжениям и действиям властей» — карается до 15 лет лишения свободы в соответствии с 544-й статьей УК. Что касается нецелевого использования фондов, то за него полагается срок до 6 лет. Эта статья совместима с первыми двумя.

Как поведут себя обвиняемые

На конкретные приговоры, считает эксперт, безусловно, повлияет и поведение обвиняемых после введения в действие 28 октября 155-й статьи испанской конституции, предусматривающей прямое правление из Мадрида до местных выборов 21 декабря, а также роспуск каталонского парламента и администрации. То есть, будет учтена степень их повиновения властям и юридическим инстанциям.

Вместе с тем, как следует из заявления генерального прокурора, его ведомство пока не требует ареста обвиняемых, продолжил Лопес Крус. Им будут выписаны повестки для дачи показаний в соответствующих инстанциях. Ордер на арест может быть выдан лишь в том случае, если подследственные не явятся добровольно. Кроме того, прокуратура оставляет за собой право выбрать меру пресечения — ограниченная свобода с запретом на выезд за рубеж и выплатой залога или предварительное заключение — после первого допроса. Все лица, обвиняемые в тяжких преступлениях, естественно, не смогут в ближайшее время участвовать в политической жизни или занимать какие-либо ответственные должности.

Сторонник независимости в растерянности

Решение правительства ввести краткосрочное прямое правление в регионе и назначение выборов «вызвали замешательство» в рядах сторонников независимости и особенно в их наиболее радикальных кругах, рассказал другой собеседник DW — Жорди Риполл, сотрудник социологической службы Каталонии. По его словам, «тезис радикалов о лишении региона всех прав и порабощении каталонцев» больше не работает. Стихийных протестов сепаратистов не наблюдается — зато сторонники единения Испании собрали в минувшие выходные на манифестацию более миллиона каталонцев.

Так что, если еще два дня назад, к примеру, лидеры радикальной партии «Кандидатура народного единства» заявляли, что устроят гражданское неповиновение, забастовки и манифестации и не будут участвовать в выборах, «навязанных» Мадридом, то сегодня они уже обдумывают детали грядущей предвыборной коалиции, отметил далее социолог. Продолжают протестовать радикалы разве что против Пучдемона, который, по их мнению, ничего не делает для защиты объявленной им «каталонской республики». Пучдемона обвиняют в том, что «призвав 28 октября народ к мирному сопротивлению мерам правительства», он отправился с друзьями в ресторан, потом присутствовал на футбольном матче, а затем и вовсе исчез, а в понедельник 30 октября даже не появился в Барселоне.





Между тем, как выяснила независимая каталонская газета Periodico, бывший лидер и некоторые члены его кабинета отправились 30 октября в Брюссель. Пресса не исключает, что они ведут переговоры о предоставлении убежища в этой стране. Евросоюз, штаб-квартира которого находится в Брюсселе, неоднократно заявлял, что не признает каталонской независимости и осуждает действия сепаратистов.

Жизнь в Каталонии нормализуется

Как отмечает Periodico, распоряжениям Мадрида решила подчиниться практически вся каталонская администрация. Правительственные здания охраняются местной полицией, которая намерена следовать указаниям центральной власти. Новый начальник полиции — Ферран Лопес — обещал Мадриду лояльность вверенного ему 17-тысячного полицейского корпуса.

Тем временем, констатирует Periodico, в понедельник, 30 октября, в Барселону прибыли высокопоставленные чиновники из Мадрида, которые уже вступили в рабочий контакт с местной администрацией. Принцип — минимально контролировать ее работу. Речь идет, в первую очередь, о финансах и стратегически важных объектах: портах, аэропортах, железных дорогах, электростанциях и так далее. На должности временно исполняющих обязанности отраслевых подразделений вместо уволенных руководителей назначаются «вторые лица» этих же структур.