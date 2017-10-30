Занявшаяся сексом в клубе студентка снялась в шоу «Звезды сошлись» на НТВ

Ксения Смирнова прокомментировала свой поступок в эфире.

Прославившаяся после секс-видео нижегородка Ксения Смирнова приняла участие в ток-шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ. Девушка открыто прокомментировала свой поступок, а также рассказала, что в будущем мечтает стать актрисой или певицей.

Напомним, что ролик, на котором видно, как молодая парочка занимается сексом на танцполе одного из ночных клубов Нижнего Новгорода, был опубликован в соцсетях на прошлой неделе, 22 октября. Видео быстро распространилось в интернете. Ксения Смирнова, ставшая главной героиней ролика, сначала смущалась своей славы, а затем записала видео-обращение для общественности. Девушка сразу объявила о том, что не планирует участвовать ни в каких шоу, однако, уже вчера, 29 октября, на канале НТВ вышла передача со студенткой педуниверситета.

Обсудить скандальный поступок собрались известные актеры и медийные личности. Кроме того, в студию пришла девушка, которая выложила это видео в интернет. Анастасия Шульц призналась, что сделала это для того, чтобы привлечь внимание общественности:

— Охранники клуба ничего не предпринимали, бармены снимали происходящее на телефон, а диджей подобрал им музыку. Они совокуплялись под группу Nirvana «Rape me». Мое мнение: зачем нам такие учителя и полицейские? — заявила Настя.

Напомним также, что второго героя видео, студента академии МВД уже отчислили. После инцидента он удалился из всех соцсетей и отказался комментировать произошедшее.

На шоу Ксения Смирнова честно рассказала, что познакомилась со своим партнером в ту же ночь:

— В клуб все ходят, чтобы расслабиться. С Родионом мы танцевали. В этот день в баре был бесплатный алкоголь для девушек, поэтому я была пьяная, — вспоминает героиня видео. — У нас возникла симпатия, и мы решили это сделать прямо на танцполе. Это было обоюдное согласие, никто никому не предлагал — само получилось. А чего стыдиться? Мы все не без греха, и все этим занимаются.

Ксюша призналась, что после случившегося Родион ей больше не звонил.

— Я не переживаю. Сейчас все хорошо, мне не больно. Сначала я боялась реакции родных, но когда получила их поддержку, я успокоилась.

Небезызвестная героиня другого секс-скандала Диана Шурыгина тоже высказалась в эфире:

— Я считаю, что это неправильный путь к славе. Но если честно, я к этой ситуации абсолютно нейтральна, потому что Ксения спокойно отнеслась к этому инциденту.