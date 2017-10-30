Фотофакт: у китаянки зуб вырос в... носу

В Китае у женщины в носу вырос... зуб. Долгое время она жаловалась на здоровье и не знала, что было причиной дискомфорта.

Как пишет Daily Mail, наконец китаянка решилась на медицинское обследование. Рентгеновский снимок показал, что в носу находится какое-то инородное тело. Сначала врачи решили, что это небольшой камень, попавший в нос. Но во время операции выяснилось, что это... зуб.





После его удаления женщина чувствует себя хорошо.