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Фотофакт: у китаянки зуб вырос в... носу

  • 30 октября 2017, 16:43
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В Китае у женщины в носу вырос... зуб. Долгое время она жаловалась на здоровье и не знала, что было причиной дискомфорта.

Как пишет Daily Mail, наконец китаянка решилась на медицинское обследование. Рентгеновский снимок показал, что в носу находится какое-то инородное тело. Сначала врачи решили, что это небольшой камень, попавший в нос. Но во время операции выяснилось, что это... зуб.


После его удаления женщина чувствует себя хорошо.


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Метки: Общество (27840), Здоровье (514)

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