Известный стример World of Tanks, отмечая победу, напился, перерезал себе артерию и умер

В городе Юрга Кемеровской области скончался известный стример World of Tanks Сергей Аксенов, сообщил YouTube-канал WoT Fan. Смерть мужчины стала результатом несчастного случая.

«Обладая совсем невысокой статистикой, но при этом выдавая крайне эмоциональную захватывающую игру, он приковывал к себе зрителей», — сообщили авторы канала.

По неподтвержденным данным, мужчина отмечал выигранный бой, приняв изрядную дозу алкоголя. Встав на ноги, он пошатнулся и упал на стеклянный шкаф, осколки которого порезали артерию. Прибывшая скорая констатировала смерть от кровопотери.

В сообществе World of Tanks Сергей Аксенов был известен как Сергей Анатольевич, «лучший танковый командир World of Tanks», отмечает издание Game2Day. Мечтой мужчины всегда была цель достичь отметки в 50% побед на своем игровом аккаунте, которой он посвятил множество игровых роликов.

Свои трансляции Аксенов вел в экспрессивном стиле, много ругался матом, особенно при поражениях, и часто выпивал прямо во время игры, пишет Lenta.ru. На одном из стримов он уснул.