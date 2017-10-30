«Исламское государство» объявило своей целью футболистов Месси и Неймара

Террористическая группировка «Исламское государство» опубликовала плакаты с угрозами в адрес нападающих «Барселоны» и «ПСЖ» Месси и Неймара.

Испанское издание AS разместило выпущенный ИГ плакат, на котором изображены оба футболиста. По изображению очевидно, что речь идет о казни игроков. Подпись к плакату, на котором виден обезглавленный Месси, гласит «Вы никогда не будете в безопасности, пока мы живем в мусульманских странах».

За последние дни ИГ выпустило несколько постеров, связанных с футболом и предстоящим чемпионатом мира, который пройдет в России. В том числе был выпущен плакат, на котором перед стадионом в Волгограде стоит боец ИГ с бомбой в руках.

Месси уже во второй раз был объявлен целью террористов. Ранее он также был изображен на постере — на изображении аргентинец был в крови и сидел за решеткой.

Кроме бразильца и аргентинца, угрозы получил и тренер сборной Франции Дидье Дешам. На постере, выпущенном террористами, француз был объявлен врагом Аллаха.

Чемпионат мира по футболу — 2018 стартует 14 июня и завершится 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Мундиаль примут Москва («Лужники» и «Спартак»), Санкт-Петербург (стадион «Санкт-Петербург»), Казань («Казань Арена»), Сочи («Фишт»), Екатеринбург («Екатеринбург Арена»), Ростов-на-Дону («Ростов Арена»), Волгоград («Волгоград Арена»), Нижний Новгород (стадион «Нижний Новгород»), Калининград (стадион «Калининград»), Самара («Самара Арена») и Саранск («Мордовия Арена»).

В настоящий момент известны 23 финалиста чемпионата. Это Россия, Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия и Панама. Отборочный турнир завершится 14 ноября.