«Исламское государство» объявило своей целью футболистов Месси и Неймара

Испанское издание AS разместило выпущенный ИГ плакат, на котором
изображены оба футболиста. По изображению очевидно, что речь идет
о казни игроков. Подпись к плакату, на котором виден обезглавленный
Месси, гласит «Вы никогда не будете в безопасности, пока мы живем
в мусульманских странах».
За последние дни ИГ выпустило несколько постеров, связанных
с футболом и предстоящим чемпионатом мира, который пройдет в России.
В том числе был выпущен плакат, на котором перед стадионом в Волгограде
стоит боец ИГ с бомбой в руках.
Месси уже во второй раз был объявлен целью террористов. Ранее
он также был изображен на постере — на изображении аргентинец был
в крови и сидел за решеткой.
Кроме бразильца и аргентинца, угрозы получил и тренер сборной Франции
Дидье Дешам. На постере, выпущенном террористами, француз был объявлен
врагом Аллаха.
Чемпионат мира по футболу — 2018 стартует 14 июня и завершится
15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Мундиаль
примут Москва («Лужники» и «Спартак»), Санкт-Петербург (стадион
«Санкт-Петербург»), Казань («Казань Арена»), Сочи («Фишт»), Екатеринбург
(«Екатеринбург Арена»), Ростов-на-Дону («Ростов Арена»), Волгоград
(«Волгоград Арена»), Нижний Новгород (стадион «Нижний Новгород»),
Калининград (стадион «Калининград»), Самара («Самара Арена») и Саранск
(«Мордовия Арена»).
В настоящий момент известны 23 финалиста чемпионата. Это Россия,
Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская
Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет,
Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия
и Панама. Отборочный турнир завершится 14 ноября.
Самое обсуждаемое
«Дохнут коровы, нет запчастей». В Буда-Кошелевском районе сельчане пошли против начальства
Фотофакт: серьезное ДТП с участием трех машин произошло на перекрестке Полесской и Калинина (Дополнено)
«Приходится оправдываться за позитив». Как жить на пенсию в 350 рублей — и не жаловаться
Украинская железная дорога хочет запустить скоростной поезд из Киева в Гомель
Необычный инстаграм: художница из Гомеля фотографирует женскую анатомию в окружающих предметах
Гомельчанин заявил, что черниговские полицейские вымогали у него взятку. А что было на самом деле? (видео)
От 900 до 1700 долларов за квадрат. Самая дорогая «вторичка» Гомеля