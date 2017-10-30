В США начались учения стратегических ядерных сил «Глобальный гром»

Стратегическое командование Вооруженных сил США (STRATCOM) объявило о начале масштабных учений ядерных сил «Глобальный гром». Ежегодные командно-штабные и полевые учения начинаются 30 октября. Их цель — проверка подразделений во всех зонах ответственности STRATCOM и оценка их общей оперативной готовности.

«Эти учения реализуют концепцию единой команды, которая объединяет возможности Стратегического командования Вооруженных сил США по всему миру, где бы и когда бы это ни было необходимо», — заявил глава STRATCOM, генерал ВВС США Джон Хайт.

США заранее сообщили о будущих маневрах России, так как этого требует соглашение о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-III. В этом году учения проходят в очень напряженный момент политического противостояния с Северной Кореей, которая угрожает США нанести превентивный ядерный удар по американским базам в Тихом океане.



