В США начались учения стратегических ядерных сил «Глобальный гром»
- 30 октября 2017, 13:04
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Стратегическое командование Вооруженных сил США (STRATCOM) объявило о начале масштабных учений ядерных сил «Глобальный гром». Ежегодные командно-штабные и полевые учения начинаются 30 октября. Их цель — проверка подразделений во всех зонах ответственности STRATCOM и оценка их общей оперативной готовности.
«Эти учения реализуют концепцию единой команды, которая объединяет возможности Стратегического командования Вооруженных сил США по всему миру, где бы и когда бы это ни было необходимо», — заявил глава STRATCOM, генерал ВВС США Джон Хайт.
США заранее сообщили о будущих маневрах России, так как этого требует соглашение о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-III. В этом году учения проходят в очень напряженный момент политического противостояния с Северной Кореей, которая угрожает США нанести превентивный ядерный удар по американским базам в Тихом океане.
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